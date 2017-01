FOTO: Vse najboljše, Milena!

Četudi so ji roparji ukradli številne zlate nagrade, med njimi tudi prestižni Borštnikov prstan, je to ni potrlo, saj so vsa priznanja varno shranjena v njenem srcu, tudi viktor za življenjsko delo.

Častitljivih sedemdeset let je praznovala naša vrhunska gledališka in filmska igralka Milena Zupančič. Skoraj pet desetletij nas že navdušuje z vlogami, za katere bi si vselej zaslužila nagrado. Zaradi bravure jo enačijo z Merly Streep, četudi ne živi tako glamuroznega življenja kot njena hollywoodska kolegica. Svojega statusa nikoli ni izkoriščala, še manj se kitila z odlikami in slovesom, ampak se predala ljubezni do igre in iskanju globine svoje duše. Ovekovečila je nekaj nepozabnih likov, od Mete v filmu Cvetje v jeseni do Mimike v Moj ata, socialistični kulak. Danes je predvsem žena moža in režiserja Dušana Jovanoviča in mama hčerke Maše, kljub upokojitvi pa še vedno z največjim veseljem soustvarja projekte z mladimi igralci.

