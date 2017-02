FOTO: Vse bi bile Melania Trump

Ko je Melania Trump postala prva dama ZDA, je dobila tudi status modne ikone, v katero so ves čas uprte oči modnih kritikov. Še preden se je zavihtela na položaj, so o njenem modnem stilu pisali v presežnikih in očitno se po njej ne zgledujejo le Američanke, temveč tudi številne Slovenke, ki jih je še posebno navdušila čudovita 'pussy bow', Guccijeva bluza s pentljo v odtenku fuksije, ki jo je Melania nosila oktobra na enem izmed soočenj predsedniške kampanje. Sredi januarja smo na velikem dobrodelnem Lions plesu v podobni bluzi opazili Alenko Godec, minuli petek pa se je na podelitvi nagrad Outstanding 2016 v njej pojavila Mateja Burja iz podjetja Europlakat. Kateri bolje pristaja, pa ocenite sami.

