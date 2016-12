FOTO: Vroči slovenski gasilci odvrgli oblačila

Unški gasilci niso prav nič sramežljivi. Že tretje leto zapored so pripravili moški koledar, na katerih so razgaljeni fantje, njihova izklesana telesa pa mamijo poglede in dvigujejo srčni utrip.

Naj poudarimo, da ti fantje niso prav nič zagledani vasi, temveč zbirajo sredstva za nakup avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED): »Menimo, da ga okoliš, ki ga pokriva naš PGD, nujno potrebuje. S to investicijo v PGD Unec nadaljujemo posodabljanje opreme in dvigujemo raven kakovosti naših posredovanj in reševanj. Defibrilator bodo lahko v primeru zastoja srca poleg gasilcev uporabili tudi krajani, zaposleni v okolici, naključni mimoidoči itd. In že če bomo z njim rešili eno samo življenje, bo naš trud poplačan.«

Koledar stane deset evrov.