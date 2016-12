FOTO: Vroče pred finalom: taktiziranje in nastavljanje pasti

Taktiziranje na kmetiji se bliža vrhuncu. Trije finalisti so morali Jasni sporočiti imena porotnikov, katerih vloga pa še ni znana.

Adriana je past nastavila Matjažu, saj mu je predlagala naj za porotnico izbere Klavdijo, sama pa bi tja spravila še Nastjo in Marjana. Ti trije porotniki naj bi bili garancija, da bo šel Matjaž neposredno v finale, sama pa bi si pot v finale poskusila priboriti s pomočjo glasovanja gledalcev.

Matjažu se je vse skupaj zdelo precej čudno in pomislil je, da gre mogoče za past, zato je Adriani rekel, da se bo raje držal Matica, kar pa Adriani ni bilo preveč všeč in je užaljeno odkorakala stran. Matjaž je sicer povedal, da so mu mnogi povratniki rekli, da Adriana na posestvu zelo taktizira, vendar sam doslej tega še ni zaznal. Vseeno pa ji v borbi za 50.000 evrov ne zaupa popolnoma.

Kdo bo veliki zmagovalec, bo znano v soboto.