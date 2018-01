FOTO: Vroče! Poglejte telesce, ki greje Špelo Grošelj

Po dolgih in napornih treh mesecih snemanja oddaje The Biggest Loser Slovenija se je Špela Grošelj odpravila na težko pričakovani oddih v daljne in tople kraje. A tja brhka lepotica ni odšla sama, družbo ji namreč dela njen partner Gregor.

Če gre sklepati po fotografijah, ki jih objavljata na družabnih omrežjih, ni le Špela tista, za katero se obračajo glave. Prava paša za oči je tudi Gregor, ki je takole postavil na ogled svoje izklesano telo.