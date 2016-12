Prvak SDS-a je svojo družinsko idilo delil že drugič v enem tednu. Tokrat je naredil kolaž fotografij svoje družine, kjer lahko vidimo tudi njegovo ženo Urško Bačovnik Janša v kopalkah. Na peščeni plaži se igra s svojima sinovoma in videti je da vsi trije uživajo. Kam je Janez Janša odpeljal svojo družino nismo izvedeli so pa to zagotovo topli kraji.