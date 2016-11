FOTO: Vroče Filipine je zamenjal za sneg

Po vroči izkušnji na Filipinih je očitno udeleženec Survivorja Alen Perklič komaj čakal, da zapade prvi sneg. In prejšnji teden se mu je nasmehnila sreča, saj je pobelilo Roglo. Tam je Alen že izvajal vragolije in ob tem povedal, da se je na Roglo odpravil takoj, ko je po radiu slišal obvestilo.

»Potepanje po novozapadlem snegu in plezanje po zamrznjenem stolpu se pač ne da primerjati zgolj s plezanjem v dvorani ali v plezališču na skali,« je opisal zimsko pustolovščino. »Ker sem tečajnik za alpinista, so mi priprave na zimski del, kjer bo večina plezanja po zaledenelih slapovih in zasneženem visokogorju, prišle prav. Zagotovo sem se naučil, da se moram bolj obleči,« je še dejal Alen.