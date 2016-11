FOTO: Vroča kmetija: Anna in Božo morata Adriano spolno zadovoljiti

Ena od nalog tekmovalcev na posestvu je tudi uprizoritev gledališke predstave. Kaže, da bo komedija po scenariju Adriane precej začinjena. Tokratne naloge tekmovalcev bodo namenjene praznovanju rojstnega dne krave Lize. Vsaka od družin bo morala postaviti po en mlaj, kasneje pa na odru, ki ga bosta s skupnimi močmi postavili družini, uprizoriti še krajšo veseloigro.

Obe družini sta tudi že začeli vaditi, še posebej se zabavajo v oranžni družini, pa čeprav je Anna priznala, da ji je pri vsem skupaj nerodno. Z Božom morata Adriani namreč zlesti pod haljo, kjer morata zaigrati, da jo zadovoljujeta. Anno nekoliko skrbi, ker jo bodo gledali njeni otroci.



Prva dvobojevalca sta Božo in Zara

Glasovanje za dvobojevalca je tokrat potekalo precej mirno, saj so tekmovalci skoraj enoglasno izbrali prva dvobojevalca. To sta postala Božo in Zara.