FOTO: Vroča Kataya: namaka se v mleku

Navajeni smo, da ta mačka rada izziva, in tudi tokrat nas ni pustila hladne. Katja Ajster, bolj znana pod umetniškim imenom Kataya, se je na izviren način postavila ali bolje rečeno ulegla pred objektiv mlade in obetavne fotografinje Ulle Wolk. Svoje telo je namočila v mleko, tokrat ne v kozje, kot je to počela Kleopatra, ampak kravje, ki ima menda blagodejne učinke za kožo. Pevka je z izzivalnimi položaji na najboljši način odprla bitko za pozornost pred polfinalnim nastopom na letošnji Emi. Tam bo zapela v duetu s postavnim Havajcem Duncanom Kamakano, z ekipo pa že pridno pripravlja čim bolj izviren nastop. V program predpriprav spadajo tudi treningi za čvrsto telo, kondicijske vaje, le pri prehrani ji ne gre vse po načrtih, saj obožuje pregrehe.

