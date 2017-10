FOTO: Vroča Jasna se vrača v klet nacionalke

Včasih se stvari ne izidejo tako, kot bi si želeli, zato zahtevamo pravico. Najprej stopimo do odgovornih. Če pričakovanega dogovora ni, na koncu ne ostane drugega kot sodišče. Nanj se je bila primorana pred leti obrniti znana slovenska voditeljica Jasna Kuljaj, ki jo je bilo mogoče spremljati na javni RTV Slovenija v oddaji Na zdravje! s sovoditeljem Boštjanom Romihom. Prav v tem javnem zavodu je Jasna še kot študentka in kot honorarka pridobivala znanje in veščine. Status se ji kljub nabrani kilometrini ni spremenil in na neki točki je imela vsega dovolj, saj je menila, da bi ji morale pripadati takšne pravice, kot jih imajo redno zaposleni. Na RTV Slovenija, tako sklepamo glede na epilog, se s tem niso strinjali, zato je delodajalca odpeljala pred sodnika. Kako se je spor končal, javnost ni nikoli natančno izvedela, neizpodbitno dejstvo pa je, da se je Kuljajeva znašla na svojem, ne med redno zaposlenimi v medijski hiši na Kolodvorski 2.

20 dejavnosti ima registriran s. p. Kuljajeve.

Iz javno dostopnih podatkovnih baz je razvidno, da je februarja 2014 (le mesec prej smo mediji poročali, da je dobila prvo bitko v vojni z RTV Slovenija) zakorakala na pot samostojnih podjetnikov. Ukvarja se z vodenjem prireditev, registriranih pa ima več kot 20 dejavnosti! Med njimi so trgovanje z lastnimi nepremičninami (ni skrivnost, da je pridobila licenco za nepremičninsko posredovanje), posredovanje pri prodaji živil, pijač in tobačnih izdelkov (javnosti je dobro znano, da Kuljajevi doma pridelujejo cviček), nudenje celovitih pisarniških storitev in drugo.

Po podatkih baze Erar Kuljajeva po sodniški vojni z nacionalko še naprej sodeluje z RTV Slovenija.

V prvem letu poslovanja ji je uspelo ustvariti skoraj 23.000 evrov prihodkov, za naslednja leta pa izkaza poslovnega izida nismo našli. Predvidevamo, da je prešla na sistem tako imenovanih normirancev (prizna se jim 80 odstotkov odhodkov), ki jim izkazov ni treba objavljati.

V oči so nas zbodli podatki v bazi Erar, spletni aplikaciji protikorupcijske komisije, ki razkriva transakcije javnih ustanov in družb v lasti države ter občin. Po njihovih podatkih namreč vroča voditeljica po vojni na sodišču še naprej sodeluje z RTV Slovenija. To dokazujejo izstavljeni računi, ki so zbrani v aplikaciji Erar.

Gre za napako ali je že pozabila na zamero?

Obrnili smo se na Kuljajevo, ki je najprej pojasnila, da je šlo v njeni tožbi zoper RTV Slovenija za boj proti sistemu, ki je izkoriščal honorarne sodelavce. Potrdila pa je tudi, da z javnim zavodom spet sodeluje: »V oddajah, ki jih pripravlja urednik Bojan Krajnc, sem sodelovala še kot študentka novinarstva (Tistega lepega popoldneva, Hri-bar in zdaj Bučke). Cenim njegovo delo, zato z veseljem sodelujem z njim, on pa v vsem tem času očitno še ni našel boljše imitatorke, zato je vračanje v kletni studio javnega zavoda, kjer snemamo sinhronizacije oz. imitacije, nekakšna večna stalnica v mojem življenju,« še pravi. In tako se znova in znova vrača na RTV.