FOTO: Vroča Inja po Usodnem vinu napada Hollywood

Gospa Masowietsky je znana po tem, da se druži s svetovno elito in se ne pusti fotografirati. Foto Instagram, Richard Rosen, The Headshot Store

Marina pred ogledom opozarja, da se med občudovanjem fotografije slučajno ne boste utopili v njenih prelepih modrih očeh. Foto Instagram, Richard Rosen, The Headshot Store

Z veseljem sporočamo, da je Inja Zalta vse bliže prvim odmevnim projektom v filmski meki. O Hollywoodu je že dolgo sanjala, zdaj pa sanje postajajo resničnost. Na drugi strani Atlantika je ustvarila prve fotografije, s katerimi bo napadla tržišče, pri tem pa ji je v veliko pomoč Slovencem dobro znana menedžerka Marina Masowietsky. Ta je dolga leta ustvarjala pri nas, nato pa se preselila čez lužo in našla srečo, predvsem pa nove poslovne podvige, v Los Angelesu.

Ameriške sanje postajajo resničnost.

Tam uspešno skrbi za manekenke, ki so presedlale v filmski svet, pri projektih pa pomaga tudi režiserjem in producentom. Inji je uredila prve sestanke s pomembnimi klienti, angažirala je fotografe, da so z mlado igralko naredili sveže fotografije, zdaj pa samo še čakamo na prelomni dan, ko bomo lahko poročali o začetku njene mednarodne kariere.

