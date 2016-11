FOTO in VIDEO: Tina Maze je zdaj še filmska zvezda

Alpska smučarka Tina Maze je v letu, ko se je odločila za tekmovalno upokojitev, stopila tudi na filmska platna. Skupaj s smučarskim demonstratorjem Sandijem Murovcem je posnela športno-dokumentarni film. V filmu je razkrila sedem skrivnosti do uspeha. Premiera filma z naslovom 7toHEAVEN (7doUSPEHA)! je bila v petek zvečer v kranjskem Cineplexxu.

Razkriva skrivnosti

Obiskovalci in povabljenci iz Slovenije in tujine so do zadnjega sedeža napolnili glavno dvorano kranjskega Cineplexxa, zaradi velikega zanimanja so projekcijo izpeljali še v dodatnih dvoranah. Premiera je uspela, Tina kot glavna protagonistka in drugi snovalci pa so si ob koncu prislužili ovacije. Že pred začetkom premiere, ko so Tina, njen trener in partner Andrea Massi in Murovec spregovorili o svojih vtisih o filmu, so jih gledalci večkrat prekinili z aplavzom.

Petinštiridesetminutni film odstira pogled na skrivnosti uspeha Tine. Tri leta po filmu Na kanto! ali angleško The Edge! sta eden najboljših demonstratorjev smučanja in utemeljitelj tehnike ups ter najboljša slovenska smučarka znova združila moči ter posnela nadaljevanje filmske zgodbe o vadbi sodobne tehnike alpskega smučanja. Ne gre za avtobiografsko filmsko pripoved, ta, kot je napovedala Tina, še sledi, temveč povsem tehnično-športni film, namenjen predvsem ljubiteljem zavojev na snegu, za katerega avtorji želijo, da bi ga uporabljali v učne namene kot učni pripomoček in dopolnitev treningu, ne le trenerji smučanja in tekmovalci, temveč sleherni smučar.

Ključ do vrhunskosti

V filmu sta Mazetova in Murovec izpostavila sedem tehničnih podrobnosti vrhunskega alpskega smučanja, ki po njunem prepričanju predstavljajo ključ do vrhunske izvedbe zavoja. Poimenovala sta jih kar aksiomi smučanja.

In katere so skrivnosti ene najboljših smučark svetovnega pokala vseh časov, ki je svoje smučanje pripeljala do neverjetnih meja? Sedem aksiomov sodobnega alpskega smučanja je: odprt napad, gležnji specialna enota, roka zmage, spopad v golenih, neustrašni boki, nizka misija ter bitka pod kontrolo.

Poseben gost filma je Massi, vodja ekipe Team to Amaze, s katerim je Tina začela pohod na smučarski Olimp. Murovec, z vzdevkom Muri, je od samega začetka sodeloval z ekipo kot zunanji član, odgovoren pa je bil za iskanje rezerv v smučarski tehniki slovenske šampionke. »Na startu sem stala večkrat, filmska premiera je pa moja prva, zato si lahko predstavljate, kakšni so moji občutki ob prvem startu,« je priznala naša najboljša smučarka v pogovoru z radijskim športnim novinarjem Alešem Smrekarjem pred začetkom premiere.

»Nekje je treba začeti in zdaj je bil pravi trenutek, da z Murijem posnamemo aksiome smučanja. Mislim, da sem bila še toliko dobra v smučanju, toliko tehnike imam še v sebi, da smo lahko ta film posneli. Naredili smo ogromno posnetkov in verjamem, da bo materiala tudi za kakšen dokumentarni film. Vse ob svojem času, seveda,« je nadaljevala Tina. »Nisem dolgo razmišljala, ko mi je Muri predstavil to zamisel. Cenim ga kot umetnika, šport in smučanje sta neke vrste umetnost, Muri to kaže s smučanjem, arhitekturo, glasbo. Vedno me je navduševal. Mislila sem si, da če grem v ta projekt, je Muri tisti, s katerim bi to rada naredila. Po drugi strani pa sem vedela, da se moja športna pot končuje, zato je zame in za mojo ekipo nekaj posebnega in čustvenega končati jo v takšni obliki.«

Hitro je 'prišla not'

»Kamera res ni bila moja najboljša prijateljica, a ker živimo v času tehnologije, mi drugega ne preostane. Biti pred kamero mi ne predstavlja več tabuja, ki je bil v mojih začetkih precejšen, v vseh teh letih sem se navadila in sem dovolj sproščena, da nimam več težav govoriti pred kamero. Ker je film gibanje, je bilo težje najti prave popolne linije. Veliko smo se trudili, da je bila stvar na pogled dobra, zato smo ponavljali kadre. Ker ne treniram toliko kot prej, mi je manjkal pravi občutek, a sem zelo hitro 'prišla not'.«

Tina bo tudi po koncu tekmovalne poti smučala: »Še vedno ostaja smučanje, ki mi zdaj pomeni še večja nebesa, kajti količki me ne ustavljajo več, tako da imam absolutno svobodo, delam zavoje, kjer jih hočem delati. Smučanje je še vedno moja ljubezen, uživam v tem, kot sem prej na tekmah. To mi bo mogoče manjkalo, da ljudje ne bodo več navdušeni zaradi mojih uspehov. Ta energija se bo počasi izgubljala in mi je res težko. Kar se pa mene tiče, smučanje ostaja svoboda, ki jo bom imela celo življenje.«

Po filmski premieri sledi še končno slovo od tekmovalnega smučanja na veleslalomu za Zlato lisico 7. januarja v Mariboru. »Nekaj treniram, tako da verjetno nekaj bo,« je o zadnjem nastopu kariere dejala Tina.

