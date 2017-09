FOTO in VIDEO: Tako so radijci čistili umazano Ljubljanico

Ljubljanica je čistejša. Za to so zaslužni radijci ljubljanskega Radia Antena, ki so pripravili akcijo, v kateri je več kot 100 veslačev na deskah ('suparjev') iz vse Slovenije čistilo obrežje Ljubljanice. Dogodek so organizirali v sodelovanju z ekipo inštruktorjev Bananaway in Mestno občino Ljubljana v sklopu akcije Človek, čuvaj svoje mesto.

Bilo jih je kar 110!

»Na vodi je bila gneča, ampak pozitivna. Vsi smo bili dobre volje, če se ne motim, je bilo to največ supov hkrati na neki reki pri nas. Bilo nas je kar 110! Najprej smo zapluli od Špice do Zmajskega mosta in nazaj, nato pa smo se lotili dela in obrežje reke tudi očistili. Bili smo kar pridni,« je bil navdušen radijec Uroš Bitenc.