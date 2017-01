Člani skupine Čuki so znani po tem, da so med seboj dobri prijatelji in si radi pripravijo kakšno presenečenje. Nazadnje ga je bil deležen Vinko, ki je prejšnji teden praznoval 60. rojstni dan.

Jože, Matjaž in Jernej so mu prinesli prav posebno, kosmato darilo. Za rojstni dan je dobil psičko pasme borderski ali škotski mejni ovčar (border collie).