FOTO in VIDEO: Proti Repiću in Martiću spregovoril policist

LJUBLJANA – Aleksandar Repić in Pero Martić, z umetniškim imenom Pici in Pero, sta danes ponovno sedla na zatožno klop pred sodnico Tanjo Lombar Jenko zaradi obtožbe, da sta oktobra 2015 pred lokalom Top poškodovala policijsko vozilo . Tokrat je na sodišču pričal Ivan Kovačič, policisti, ki je prvi opazil posnetek na facebooku in ga nato posredoval naprej svojim sodelavcem.

Povedal je, da je Repića takoj spoznal, saj se je manj kot mesec pred tem z njim pogovarjal o drugi, nepovezani zadevi, Martića, ki je posnetek objavil na svojem facebooku, pa je poiskal v enotnem registru prebivalcev Slovenije in nato njegovo fotografijo primerjal s posnetkom.

Tožilstvo je predlagalo zaslišanje policista Danijela Vedernjaka, ki je na dan prijave posnetka bil dežuren in naj bi sprožil vse potrebne postopke. Obramba pa je ponovno zahtevala zaslišanje vseh policistov, ki so oktobra 2015 med 8. in 15. uporabljali vozilo, saj naj bi se poškodovanje zgodilo 10. oktobra ponoči, policisti pa so posnetek opazili šele 15. oktobra. Sodnica je predlog tožilke sprejela, tako da se bo sojenje nadaljevalo 21. marca 2017.

Pici in Pero po obravnavi nista bila židane volje kot navadno in nista želela dati nobene izjave, precej boljše volje pa sta bila na zadnji obravnavi, 23. januarja, ko sta na sodišču bila policista, ki sta pričala o tem, v kakšnem stanju je bilo policijsko vozilo. Ko smo dvojico prosili za komentar, sta takrat to hitro izkoristila za nekaj minut promocije.

