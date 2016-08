FOTO in VIDEO: Pahor je ustrelil, da se je kar kadilo

Tudi letos je na tradicionalni lokaciji golfišča Bled potekal dobrodelni turnir v režiji najuspešnejšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja in poslovneža Joca Pečečnika. Z zbranimi sredstvi bodo pod okriljem Ustanove Rdeča žoga na pomoč priskočili Društvu rejnic celjske regije za letovanje otrok v Izoli, Centru za socialno delo Maribor, ravno tako za otroke v rejništvu, športno-kulturnemu društvu Hrušica pri gradnji večnamenskega športnega igrišča za perspektivne mlade športnike in nekaterim drugim posameznikom, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin.

Dobrodelnega turnirja so se udeležili številni znani obrazi, med katerimi smo opazili Petra Prevca, Jureta Koširja, Tomaža Razingarja in predsednika države Boruta Pahorja, ki je dal znak za začetek. Kako mu je to šlo od rok, si lahko ogledate na posnetku.