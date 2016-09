FOTO in VIDEO: Opa, kamere ujele trebušček zvezde Pop TV

Razkošna poroka pevke in muzikologinje Daše Gradišek in lepotnega kirurga Boruta Baniča je bila pravi spektakel. Poročila sta se zadnjo avgustovsko soboto v luksuznem hotelu Kempinski v Portorožu, tam pa ni manjkalo znanih obrazov. Med gosti sta bila tudi njena sotekmovalca iz šova Znan obraz ima svoj glas Tomaž Klepač in Matjaž Kumelj.

Na spletu nam je uspelo izbrskati fotografije in posnetke prestižne poroke in videti je, da se parček pri slavju ni oziral na stroške. Zbrane je zabaval kar Big band iz Krškega, da so vse spomine ovekovečili, pa je skrbela profesionalna ekipa fotografov in snemalcev.

Na posnetkih je nemogoče zgrešiti lepo zaobljen nosečniški trebušček. Lepa nosečnica je divje plesala in s Kumljem svojemu dragemu zapela You're the one that I want.