FOTO in VIDEO: Ksenija sredi orgije? Lizali so si zadnjice

Če vsaj malo poznate srbski resničnostni šov Parovi, veste, da je to eden izmed najbolj vročih resničnostnih šovov na Balkanu. Ko pa je v hiši, polni vročih deklet in nepotešenih mladcev, na voljo še alkohol, je to recept za pravo razvratno zabavo. Vse skupaj je bilo še bolj veselo zato, ker so praznovali pravoslavno novo leto.

Ena izmed kraljic te vroče zabave pa je bila Slovenka Ksenija Kranjec. Lizala je namreč vino, ki so ga polivali po Tijanini zadnjici. Ta ji je »uslugo« nato vrnila. Najbolj so bili nad seksi prizori navdušeni predstavniki moškega spola, saj sta tekmovalki uprizorili pravi lezbični šov.