FOTO in VIDEO: Jan Plestenjak v romantičnem vzdušju z mariborsko fatalko

Verjetno največji slovenski šarmer srednje generacije Jan Plestenjak je večer pred letošnjo Zlato lisico v romantičnem vzdušju znanega gostišča v Zgornji Kungoti večerjal v družbi zvezdnice v Mariboru nadvse priljubljenega Radia City Natalije Veronik, sta nam prišepnila kar dva različna vira.

Ali sta zvezdnik in lepotica, ki jo je mariborski portal Maribor24 uvrstil na šesto mesto na svoji lestvici fatalk, ki so zaznamovale preteklo leto, večerjala kot prijatelja in nekdanja sodelavca ali pa je preskočila iskrica in je ona tista, zaradi katere Jan na silvestrovo letos ni bil sam, preverjamo pri obeh.

Kot par, sicer poslovni, ju namreč Slovenija pozna že dobro leto, saj je Jan lepotico povabil v svoj videospot za pesem Stara dobra, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Plestenjak je sicer v Mariboru rajal še z eno znano Slovenko. Na svojo ekskluzivno zabavo ob zaključku profesionalne športne poti, ki se je zgodila le večer po druženju z Natalijo, ga je namreč povabila Tina Maze .