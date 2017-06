FOTO in VIDEO: Helena Blagne na sodišču: Nizko se je spustil

Na sodišče je prišla urejena od glave do peta. Foto: S. N.

Na sodišče je prišla urejena od glave do peta. Foto: S. N.

Na sodišče je prišla urejena od glave do peta. Foto: S. N.

Na sodišče je prišla urejena od glave do peta. Foto: S. N.

V začetku aprila se je začela saga na sodišču, v katero sta vpletena nekdanja zakonca Helena Blagne in Mitja Zaman. Slednji je nekdanjo ženo spravil na sodišče z izgovori, da mu dolguje 150 tisočakov, med drugim ji pod nos meče darila, s katerimi jo je zasipal.

Helena se obravnave v začetku aprila zaradi bolezni ni udeležila, tokrat pa je na sodišče prišla. Sicer pa je pevka za revijo Suzy že pred obravnavo povedala, da jo žalosti, da je v zgodbo vpleten tudi njen sin Kristijan, ki ga oče od leta 2013 menda ni videl več kot trikrat.



Pred prihodom na ljubljansko sodišče, kjer smo jo ujeli v naš fotografski objektiv, je pevka na facebooku zapisala: »Danes odhajam s sinom na sodišče, ker naju po mnogih letih ločenega življenja toži bivši zakonec in oče. Nizko se je spustil! To je pač odraz njegovega trenutnega stanja. Jaz pa še vedno mislim, da v končni fazi ni slabih ljudi, so le slabi karakterji.«

Ob tem je svoje oboževalce vprašala, ali jim je všeč njena oprava za sodišče.