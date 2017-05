FOTO in VIDEO: Akrobati zavzeli prestolnico

Pred petkovimi, sobotnimi in nedeljskimi predstavami Varekai, ki jih bodo v ljubljanskih Stožicah odplesali in prikazali člani slavne artistične skupine Cirque de Solei, so se z vragolijami in akrobacijami ogrevali že danes, ko so se, ob pomoči akrobatskega tandema F&B Acrobatics, sprehodili po ljubljanskih ulicah in navdušili mimoidoče.

Na vročem mestnem betonu ni manjkalo hoje po rokah, neverjetnih poskokov in celo salt, vsi trije akrobati pa so z užitkom izkoristili marsikateri spomenik ali ulično svetilko ter se povzpeli. Akrobatska improvizacija je privabila nasmehe na obraze meščanov, a že konec tedna nič ne bo prepuščeno naključju. Do potankosti dodelana predstava Varekai namreč navdušuje po vsem svetu, do zdaj si jo je ogledalo že 160 milijonov ljudi.





Če ste zamudili akrobatski sprehod po Ljubljani, ne smete spregledati spodnjih video utrinkov.

Bi si predstavo Varekai ogledali v živo? Sodelujte v nagradni igri