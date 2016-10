FOTO: Vid je kmete rešil pred katastrofo, svojo skupino pa pokopal

Tekmovalci šova Kmetija: Nov začetek so tokrat pripravljali oglje. A če Vid v nekem trenutku ne bi hitro ukrepal, bi bil zmagovalec tokratne tedenske naloge znan že pred prihodom mentorjev. Vijolična ekipa se je namreč odločila, da kopo, v kateri nastaja oglje, prepusti usodi, in se odpravila spat. Sredi noči pa se je kopa vžgala, in če jih Vid ne bi na to opozoril, bi kopa verjetno v celoti pogorela, od oglja pa ne bi bilo nič.

Pri tedenski nalogi so izgubili oranžni, ki za poraz krivijo Vida. Ta je namreč z nasveti pomagal nasprotni skupini. V areno mora Adriana, ki napoveduje vrnitev na posestvo in maščevanje Vidu: »Vid ni vreden nič.« Dodala je, da je Vid na dobri poti, da jo pošlje domov, saj da je prav on organiziral, da je postala prva dvobojevalka in da mora v areno, ker je njena skupina izgubila.

Nad Anno še Matjaž

Medtem pa je Anna pristala v središču še enega spora. Matjaž si vodo na posestvu prekuhava, da jo kasneje lahko pije. Vsak dan si zato na štedilnik postavi lonec poln vode, ta pa mu s štedilnika vztrajno izginja. Naposled je pri uporabi vode zalotil Anno. Stopil je do nje in s povišanim tonom dejal, naj tega ne počne, saj da je to njegova voda. Anna mu je odgovorila, da tega ni vedela in da je mislila, da je voda na štedilniku, ker jo vsi uporabljajo. Po sporu se Matjaž kar ni mogel pomiriti in je z loncem v roki odvihral skozi vrata rekoč, da bi Anni lonec najraje vrgel v glavo.