FOTO: Veste, katera plešoča zvezda je že v plenicah tako držala rokice?

Kot komet je priletela na medijsko sceno in jo obogatila s svojo neposredno, zavidanja vredno osebnostjo. Odraščanje na Ptuju ima v lepem spominu, saj je bila že zelo zgodaj odločena, da bo nekoč navduševala ljudi. S sestro Petro sta bili nerazdružljivi, doma pa je vedno vladalo pozitivno vzdušje, tudi tedaj, ko ni šlo vse po načrtih.

Vedno se je raje kot sebi posvečala drugim, zato so se počasi začeli nabirati kilogrami in jo na neki način zaznamovali. Ni obupala, sprejela je svoje telo, se oborožila s humorjem in v kratkem postala nepogrešljivi del domačih zabavnih serij. Čista desetka in Ena žlahtna štorija ne bi bili tako smešni brez njene iskrive energije. Tudi v oddaji Zvezde plešejo nam odpira obzorja in opozarja, da se ljudje razlikujemo po velikosti srca, ne konfekcijske številke.

