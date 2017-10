FOTO: Vesna ni navadna miss, ona je tista s trdimi pestmi in mišicami

V pravi poplavi takšnih in drugačnih lepotnih tekmovanj so na Štajerskem te dni izbirali tudi miss borilnih veščin. Izbor je letos potekal drugič (lani je bil v enem od avtosalonov), organizatorji pa so za lokacijo prireditve izbrali hotel Habakuk, ki v Mariboru velja za enega od elitnejših. Dogodku so tako poskušali dodati odmerek glamurja, ki ga tovrstnim izborom zadnje časa precej primanjkuje.

Organizacijo je prevzela Patricija Lucija Lovišček, pri tem pa jo podpirata in ji pomagata vsem dobro znani športni legendi Dejan Zavec in Tomaž Barada.

Na izboru se je predstavilo sedem deklet. Ker gre za miss borilnih veščin, je seveda jasno, da se za laskavi naziv borijo punce, ki se aktivno ukvarjajo s športom, kot je judo, boks, tekvondo, karate in podobno. V treh izhodih so se javnosti predstavile Teja Tropan iz Kostanjevca, Tanja Tekalec iz Slovenske Bistrice, Laura Beranič iz Maribora, Nika Pšajd iz Rogaške Slatine, Tamara Mlakar iz Šentilja, Vida Peterlič iz Maribora in Vesna Mujaković iz Maribora. Zanimivo je, da so vse prijavljene punce Štajerke.

Naziv miss športnega videza 2017 je pripadel Tanji Tekalec. Lento miss borilnih veščin pa si je letos nadela dvajsetletna Vesna Mujaković, ki ji je titulo predala Ana Marija Ledinšek, lanska zmagovalka. Vesna svoj prosti čas že štiri leta preživlja na treningih kikboksa. Na ta način je v svoje življenje vnesla veliko discipline in vztrajnosti. Šport jo je med drugim tudi naučil, da se za svoje cilje trmasto bori in nikoli zlahka ne odneha, ob tem pa vseeno nikomur ne škodi. Na njenem profilu na facebooku je vidno, da zelo ceni in spoštuje svojega trenerja Gregorja Stračanka, za katerega pravi, da ni zgolj vrhunski trener, temveč jo navdihuje tudi kot človek z veliko začetnico.

Punce si je natančno in s kritičnim moškim očesom ogledal glasbenik Marko Soršak - Soki. Srečali smo tudi Damjana Murka, ki se je namesto za boj za predsedniški stolček raje odločil za nadaljevanje svojega estradnega življenja.