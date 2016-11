FOTO: Vedno brezhibna Jelena šokirala: koliko se je zredila?

Srbska turbofolk zvezda Jelena Karleuša je znana po tem, da je vedno brezhibno urejena, njene dnevne objave na družabnih omrežjih pa so po mnenju mnogih vedno skrbno obdelane.

Čeprav sama trdi, da je vse na njej naravno, pa je očitno, da ni tako. Nekateri menijo, da je tokrat šla z lepotnimi popravki res predaleč. V mislih imajo njeno zadnjico, ki vse bolj spominja na zadnjo plat Kim Kardashian.

Njeni kritiki so se obregnili tudi ob njen trebušček. Prepričani so namreč, da je v zadnjem času pridobila kar nekaj kilogramov, kar kažejo tudi posnetki, na katerih je to mogoče opaziti.