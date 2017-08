FOTO: V treh dneh spili 1700 litrov terana

DUTOVLJE – Rdeča nit letošnjega že 47. Praznika terana in pršuta v Dutovljah kot osrednje turistično-etnološke in kulinarične prireditve, ki je postregla tudi s pestrim kulturnim, športnim in zabavnim programom, sta bila prav gotovo pršut in teran. Organizatorji, letos je bil to Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, ocenjujejo, da so obiskovalci, 8000 naj bi jih bilo, v treh dneh pojedli okrog 600 kg pršuta ter spili 1700 litrov terana. Uvod v praznik je bila dobro obiskana prireditev Terra Carsus – Kulinarika Krasa, ki jo je odlično izpeljala sežanska Območna obrtno-podjetniška zbornica v zadovoljstvo domačih gostincev in vinarjev. Svoja vrata sta odprli tudi pršutarna Kras Šepulje in največja klet terana Vinakras Sežana. Na številnih razstavah so se predstavili kraški slikar Marjan Miklavec in članice Društva kmetic sežanske regije. Na teran in pršut so odšli tudi kolesarji na 25-kilometrski dolgi progi in pohodniki po Teranovi krožni poti.

Tradicionalno povorko v družbi povirskih mažoretk in Kraške pihalne godbe, ki letos praznuje 25 let delovanja, si je ogledalo lepo število obiskovalcev. Kočija z lipicanci je prevažala slovensko vinsko kraljico Majo Žibert ter predsednika Društva vinogradnikov in vinarjev Krasa Davida Štoka, dozdajšnjo kraljico terana Kristino Tavčar in njeno naslednico Tinkaro Gulič, 19-letno bodočo študentko agronomije z vinogradniško usmerjene kmetije iz Koprive. Dozdajšnja teranova kraljica ji je slavnostno predala lento in krono. Kraške vinogradnike in vinarje bo nova kraljica terana zastopala naslednji dve leti, čestitke pa so ji ob slovenski vinski kraljici izrekle še kraljica rebule Katja Erzetič, kogovska vinska kraljica Anja Kocjan, kraljica metliške črnine Katarina Plut in jeruzalemska vinska kraljica Mateja Šek. Številni vozovi so prikazali življenje na kmetiji nekoč. Podelili so tudi priznanja najboljše ocenjenim vozovom ter desetim vinarjem in vinogradnikom najboljših teranov PTP. Zmagala je domačija Bole (Avber) pred Bojanom Vovkom in Borisom Lisjakom (oba Dutovlje). Sledijo Vinska klet Orel (Avber), Marko Pupis (Tomaj), Vinska klet pri Starčih – Tavčar (Križ), Bogomil Starc (Tomaj), Vinakras Sežana, Turistična kmetija Petelin Durcik (Pliskovica) in Vinogradništvo in vinarstvo Rončel – Večerina Kocjanovi (Tomaj). Terane najboljših desetih vinarjev, ki jih je izmed 31 vzorcev izbrala posebna strokovna komisija pod vodstvom Mirjane Košuta, so obiskovalci lahko degustirali.