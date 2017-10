FOTO: V šovu se je slekla, doma jo čaka sveži ljubimec

Potem ko se je Deja v družbi nekaj preostalih kmetic razgalila med prhanjem in pokazala številne tetovaže, se je razvedelo, da ne pogreša le svoje družine in prijateljev, tako kot je to dejala ob prihodu v šov.

Pred odhodom na kmetijo je namreč spoznala fanta, ki naj bi ogrel njeno srce. Sveži izbranec jo tako čaka v rodnem Prekmurju, zaradi tega pa nam je še malce jasnejše, zakaj je Deja ponavljala, da se v šovu ne bo romantično zapletla in da med njo ter kakšnim sotekmovalcem zagotovo ne bo preskočila ljubezenska iskrica.