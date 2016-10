FOTO: V resničnostnih šovih nadzorujejo celo, kako punce porabljajo tampone

Ko je še Franc bival na posestvu Kmetije: Nov začetek, se je domislil načina, kako bi si lahko pomagale ženske, ko jih muči mesečno perilo. Iz koruznega storža in ličkanja je napravil poseben »vložek oziroma tampon« in celo demonstriral, kako naj ga uporabijo.

Naredile so si lahko zalogo

Dekleta nad njegovim predlogom niso bila navdušena, predlog se je zdel neprimeren tudi moškim. Samo je komentiral, da je bila to povsem neprimerna šala, ki je presegla vse meje. Anna pa je dejala, da je glede na to, kakšne izjave podaja, verjetno pojedel preveč tablet.

Glede na to, da je Franci pripravil tak pripomoček, pa smo povprašali na Planet TV, kako je v dneh mesečnega perila poskrbljeno za ženske in njihovo intimo. »Pravila dovoljujejo, da ženske na posestvu v času mesečnega perila uporabljajo svoje higienske pripomočke. S seboj namreč lahko vzamejo poljubno veliko zalogo, ki jo imajo spravljeno pri produkciji, ekipa pa poskrbi, da jih dobijo, ko jih pač potrebujejo. Franc je dekletom predstavil svoj prototip vložka/tampona, izdelanega iz koruznega ličkanja,« so odgovorili s Planet TV.

V Survivorju strožja pravila

Zanimalo pa nas je tudi, kako je glede tega urejeno na filipinskem otoku, kjer je Pop TV snemal Survivor. »Tekmovalke so imele na voljo tampone, a so jih od ekipe dobivale omejeno, saj so bili tekmovalci zelo zviti, tamponi pa so odlično netilno sredstvo. Ekipa jih je zato dostavljala po potrebi in nadzorovala, da jih niso uporabljali za druge namene. Posebnih vnetij ni bilo, le ena od tekmovalk je imela zamašeno lojnico v dimljah.«