FOTO: V novo leto s trebuščkom: znane slovenske nosečke

Leto 2016 je bilo plodno tudi v dobesednem smislu. Številne znane Slovenke je v tem letu obiskala štorklja, se pa nova pošiljka pripravlja tudi v letu 2017. Že kar nekaj slovenskih zvezdnic je razkrilo, da se veselijo naraščaja. Voditeljica športa na Pop TV Nataša Gavranič z voditeljem na Planet TV Blažem Jarcem v začetku januarja pričakuje fantka .

Noseča je tudi znana slovenska igralka Nina Rakovec, ki s svojim partnerjem Robertom Korošecem pričakuje naraščaj februarja . Sicer pa Nina o svoji zasebnosti nikoli ni želela podrobno razpravljati, saj se je zadnja leta osredotočala na študij in igro. Zaigrala je v kar nekaj predstavah in filmih, kot so Izlet, Dvojina, zapelji me. Očitno je v reku, da kri ni voda, precej resnice, saj je Nina vnukinja pokojnega slovenskega igralskega velikana Poldeta Bibiča.

Tudi trebušček slovenske pevke Daše Gradišek počasi , a vztrajno raste. Čeprav je bila v začetku nosečnosti skrivnostna, zdaj svoj lepo zaobljeni trebušček ponosno razkazuje na spletu. Tudi Daša naj bi nosila dečka, ki ga bo povila v prvih mesecih prihodnjega leta.

S trebuščkom nas je proti koncu leta presenetila tudi misica, voditeljica in zvezdnica Nina Osenar , ki je že nekaj časa srečna v objemu svojega Dejana Kontreca. To bo prvi otrok za voditeljico in tretji za nekdanjega hokejista, ki ima iz zakona s Piko Božič že dva. Nina je za revijo Zvezde razkrila, da je prvič željo po materinstvu začutila, ko je spoznala, kako dober oče je Dejan. Dodala je še, da je otrok postal nadgradnja njunega ljubečega, trdnega in spoštljivega odnosa. Zibala bosta maja.

Mamica bo v 2017 že drugič postala tudi Dobra vila Maja, Maja Debelak. Svojo novico je sporočila preko spleta, kjer je svoje oboževalce nagovorila še pred tem pa je novico pet mesecev skrivala zato, ker svojih otrok ne želi medijsko izpostavljati.

Svojega trebuščka pa ni mogla skriti Sabina Kogovšek , nekdanja žena Jurija Zrneca, ki se veseli že tretje deklice. Ta se ji bo rodila v zvezi s partnerjem Jernejem Čampeljnom.