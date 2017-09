FOTO: Ustavilo se je srce Kralja požirka

Kolly je še prejšnji mesec razveseljeval z The Drinkers. Foto: facebook The Drinkers

TRBOVLJE – V sobotnem popoldnevu je ena objava na družabnem omrežju facebook zatemnila sončen dan marsikateremu ljubitelju slovenske rock glasbe, še posebno tistim v zasavskih revirjih. Na uradni strani skupine The Drinkers so sporočili, da je 53. letu starosti umrl Sandi Kolenc - Kolly, pevec in ustanovni član skupine: »Praznina ob njegovem nenadnem odhodu v drugo dimenzijo je neizmerna, a njegova bogata zapuščina uspešnic ostaja in bo vedno živela v naših srcih skupaj z njim. Kolly, počivaj v miru,« so zapisali člani, ki bi s Kollyjem drugo leto praznovali četrt stoletja skupine The Drinkers.

18 let je bil pevec The Drinkers.

Kolly, letnik 1965, je v njej pel od začetkov, ko so se v Litiji združili člani različnih skupin, da bi nastopili na tamkajšnjem festivalu Zarjavele trobente. Po nadvse dobrem sprejemu pa so sklenili nadaljevati skupno pot, svoj žanr so poimenovali drink'n'roll, skozi devetdeseta leta minulega stoletja pa so se povzpeli med bolje predvajane in poslušane bende pri nas. Kolly je bil njihov zaščitni obraz in glas do leta 2005, ko se je za 40. rojstni dan odločil za odhod; a vrnil se je čez šest let in z njimi nastopal do konca svoje poti.

V spominu bo ostal kot glas, ki je prepeval hite: Deset majhnih jagrov, Žeja, Mat K, Pijemo ga radi.

Kralj požirka, kot so klicali Kollyja, v resnici že nekaj let ni užival alkohola, tudi na fotografijah drži v rokah plastenko z vodo. Pestile so ga zdravstvene težave, predvsem srčne (imel je dvojni srčni obvod), za sabo je imel že nekaj operacij. Pivci (tako ime je Kolly prvotno predlagal za skupino, v kateri je pel) bodo zdaj godli naprej brez svojega prvega barda, ki jih bo opazoval z neba.