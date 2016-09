FOTO: Ups, med bojem v blatu ji je ušla bradavička

Videti je, da je boj med plemenoma v Survivorju čedalje bolj napet. Konec koncev gre za preživetje in hrano, zato tekmovalci ničesar ne prepuščajo naključju. Še posebej pestri so dvoboji, med katerimi so razgreta in razvneta tudi dekleta.

Bitka v blatu je bila zlasti razburljiva med Ines in Tejo, ki ji groba igra nasprotnice ni bila všeč. Ines je bila močnejša, med ruvanjem pa ji je iz nedrčka pokukala tudi bradavička. Vse za zmago ...