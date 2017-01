FOTO: Ups: Kangler spregledal podrobnost, mi je nismo

»Kako vas ni sram?! Sta dve karti! Spodnja je pa ta,« se je na razkritje, da se je v partnerski šotor supervip na letošnji Zlati lisici 'švercal' na vstopnico direktorja Mercatorja Tonija Balažiča, odzval nekdanji mariborski župan Franc Kangler. Ob tem pa na naš facebook pripel fotografijo, s katero dokazuje, da je imel svojo vstopnico, a pri tem pozabil na podrobnost, ki našim očem ni ubežala.

S čigavo vstopnico okoli vratu je bil na Zlati lisici, smo poročali že tukaj

Na njegovi vstopnici je oznaka 10 12, kar pomeni, da je imel z njo zagotovljen le vstop v VIP-šotor, kjer je po besedah naših virov manj ponudbe, predvsem hrane in pajače, za vstop v šotor partner pa je uporabil Balažičevo, na kateri je bila oznaka 10 13. V tem partnerskem šotoru je bilo poskrbljeno tudi za brezplačno pijačo in jedačo, v razred nižjem šotoru pa tega ne bi bil deležen.

Kangler sicer ni pojasnil, kako se je ime šefa Mercatorja znašlo na njegovem trebuhu.

Dostop med VIP in v partnerski šotor je uspelo pridobiti nekdanjemu šefu NKMB Matjažu Kovačiču, čeprav se je zaradi domnevno spornih poslov znašel sredi sodne preiskave. Na Kovačičevi vstopnici so bile oznake 10 12 in 13.

Takole je bilo prizorišče letošnje Zlate lisice v Mariboru.