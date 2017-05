FOTO: Ups, Jure Košir objavil svojo novo v kopalkah

Pred kratkim se je Jure Košir opogumil in pred fotografski objektiv stopil skupaj z novo partnerico Simono Škrobar, s katero ljubezni ne skrivata več. Zdaj je svoje sledilce razveselil s počitniškim utrinkom iz Turčije, kamor je odpotoval s svojo drago in svojimi tremi otroki, Alino, Aniko in Jalnom, ki so se mu rodili v zakonu z Alenko Košir.

Simona je pokazala zavidanja vredno postavo in svojo mladostniško energijo, s katero je osvojila Jureta.