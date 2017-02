FOTO: Ulala, tako so se sprostile v zaodrju Eme

Na letošnjih predizborih Eme je bilo dogajanje precej pestro, oder že leta ni bil tako glamurozen in bleščeč, tudi nastopi so bili nekaj posebnega. Nekatere izvajalke so bile prava paša za oči, spet druge so se potrudile, da se bo o njihovih opravah govorilo še lep čas.

Med njimi sta zagotovo Alya, ki je v zlati obleki pokazala svoje seksi in mišičaste noge, ter Zala Đurić Ribič, ki je med nastopom odvrgla svoj zlati plašček in širni Sloveniji pokazala svoje dolge noge.

V galeriji preverite, kako sproščene so bile nastopajoče, ko niso bile na odru.