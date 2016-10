FOTO: Ulala, to je mladi postavni šef Planet TV

Včeraj je kot nov generalni direktor Antenne TV SL vajeti Planet TV prevzel Vladan Andjelković. Nasledil je prekaljenega medijskega stratega Marijana Jurenca, ki je pred več kot dvema desetletjema postavil POP TV, v zadnjih dveh letih pa, kot pravijo lastniki, Planet TV popeljal med najpomembnejše igralce na slovenskem televizijskem trgu.

Novi šef Planeta Andjelković prihaja iz Beograda, kjer je bil do sedaj glavni operativni direktor Antenne Group Srbija.

Vodil že dve televiziji

»Z izkušnjami, ki sem jih pridobil pri vodenju dveh televizij v regiji, bom pripomogel, da Planet TV na slovenskem medijskem trgu zavzame položaj, ki mu pripada. Planet TV ima poleg velikega potenciala tudi dva močna lastnika, ki s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami v medijskem poslu dajeta televiziji temelj za uspešen razvoj. Verjamem in upam, da bodo naši gledalci ter poslovni partnerji zadovoljni s prihajajočimi spremembami in da bo leto 2017 v znamenju Planet TV,« je ob imenovanju povedal Vladan Andjelković.

Zaenkrat še ni znano, ali se bo kadrovska rošada na Planetu nadaljevala še na nižjih ravneh. Vpleteni so se zavili v molk in čakajo na prve poteze novega šefa. Ta ima sicer veliko izkušenj: bil je generalni direktor Prve TV v Črni gori, poleg vodenja uspešne medijske hiše B92 Srbija pa je prevzel tudi funkcijo operativnega direktorja Antenne Group Srbija, vodilne medijske skupine v Srbiji.