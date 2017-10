FOTO: Uf, to pa je preobrazba! Jerca Zupan temeljito spremenila svoje telo

Ena od komentatork v oddaji Biggest Loser Slovenija (Od težaka do junaka) Jerica Zupan se je večji del življenja spopadala z odvečnimi kilogrami. A od januarja živi povsem drugačno življenje, z izgubljenimi kilogrami sta se vrnila tudi nasmeh na obraz in volja do življenja.

»Moram priznati, da sem se prej zelo slabo počutila, bila sem negativna, zapirala sem se vase, postavila sem si zid, vedno sem odrivala ljudi, ki jih imam rada, stran od sebe samo zato, ker sem se sramovala svojega telesa,« je dejala v oddaji.

Jerica nekoč. Foto: Planet TV

V telovadnici se od januarja redno druži s trenerjem Dejanom Lenartom, ki je njen steber. Pazi tudi pri prehrani, čokolade ne je več, pico je nazadnje jedla avgusta na dopustu.

Še to, medtem ko je Jerca včasih lahko tekla le 10 minut v kosu, je zdaj ura teka zanjo mala malica.