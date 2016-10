FOTO: Učiteljica se je takole nastavljala na rajskih plažah

Vse bolj priljubljena hrvaška zasedba Učiteljice je imela naporno poletje, saj so veliko dni preživele pred množicami po Sloveniji in Hrvaški. Vmes so nastopile tudi v Grčiji, a časa za daljši odmor poleti niso našle. Ko je nastopil oktober, je prišel tudi čas za oddih.

Slovenska predstavnica zasedbe Ana Vurcer se je tako odločila odpotovati na Tajsko, nad katero je bila naravnost navdušena. »Želela sem se naužiti toplih sončnih žarkov ter morja in tako sem se po nasvetu prijateljice odpravila na prelep tajski otok Koh Samui, kar pomeni rajski otok. In za mene je bil res rajski. Dolge peščene plaže z belim peskom, topla voda, prijetnih 30 stopinj, odlična hrana in prijazni ljudje so razlogi, da se bom zagotovo še vrnila tja,« je povedala.

Po nove moči za nastope na Dunaju in v Švici

Od vsega je bila najbolj navdušena nad hrano. »Obiskala sem vse najlepše plaže, obilico znamenitosti, večeri pa so bili seveda rezervirani za potepe po mestu, kjer je na ulicah zmeraj veselo. Povsod diši po hrani, polno je trgovinic in možnosti za nakupovanja ter barantanja so neskončne. Ljudje kar na ulicah pečejo in pripravljajo hrano, ki je zelo okusna in poceni. Vse dni nisem okusila evropske hrane, jedla sem izključno njihovo hrano, ki je res okusna in zdrava. Treba je paziti le, ker je hrana zelo pikantna. Kruha sploh ne jedo, zamenja ga riž. Najbolj pa me je navdušilo sadje, ki ga je v izobilju.«

Ana si je na oddihu nabrala novih moči, saj jo z Učiteljicami že čakajo novi projekti, kmalu pa se odpravljajo tudi na Dunaj in v Švico. »Zdaj smo Učiteljice že v starem ritmu, do novega leta nam je ostal prost samo še kakšen dan, vse ostalo imamo že zapolnjeno z nastopi. Odštevamo dni do izida naše nove pesmi in spota, česar se dekleta in tudi naša številčna publika že zelo veselimo. Vidite nas lahko na nastopih po Sloveniji in na Hrvaškem, kmalu pa se prvič odpravljamo na nastope tudi na Dunaj in pa v Švico.«