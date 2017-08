FOTO: Tudi tako se hladijo znani Slovenci

Žiga Gombač se je med skale podal kar s tekaškimi copati ter v nekaj urah osvojil Krn. Marsikdo ga ob tem sprašuje, zakaj, on pa jim odgovarja: »V hribih se zaznaš, najdeš svojo pozitivno stran, dobro voljo, predvsem pa si napolniš baterije za naporne dni, ki sledijo. Ne delam razlike med letnimi časi, saj sem nenehno v pogonu, ne glede na to, kakšno vreme je zunaj. Na teden opravim vsaj tri do štiri hribovske podvige,« pove ljubitelj teka in gora, ki je bil letos že na Monte Cintu, najvišjem vrhu Korzike, Storžiču, nekajkrat na Kamniškem sedlu, Krimu, Tošču, polhograjski Grmadi, Kobli, Svinjaku, kobariškem Stolu in še bi lahko naštevali.

Vsako leto na Triglav

Pred pevko Špelo Grošelj je velik izziv, saj jo bomo lahko kmalu gledali v vlogi voditeljice resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija. Poleg klesanja mišic v telovadnici je Špela navdušena hribolazka, pred dnevi je tako že tretjič stala na najvišjem slovenskem vrhu. »Lani poleti sem si rekla, da bom šla vsako poletje na Triglav. Kot deklica nisem marala hribov, čeprav je bila moja mami skoraj vsak konec tedna tam. A jabolko očitno ni padlo daleč od drevesa,« v smehu prizna Špela, ki pravi, da so hribi odlični tudi za pobeg od poletne vročine. V kratkem namerava odriniti še na Krn, Mangart pa tudi Jalovec jo zelo mika.

V Alpe po navdih

Zakonca Vovk sta se tokrat odločila za blagodejen gorski zrak in jo ucvrla v Alpe. »Prečudovito je, ko se prebudiš v čarobno jutro na 1535 metrih nadmorske višine. Alpska vas na Voglu in tamkajšnji Ski Center je poleti kot iz pravljice, zato smo se letos z najinimi glasbenimi varovanci odpravili na nekoliko drugačen, aktivni oddih. Tukaj se misli umirijo, vsak najde čas zase in zlahka si nahraniš dušo z novo inspiracijo za ustvarjalne dni,« navdušena nad nepozabno izkušnjo povesta Marjetka in Raay ter priznata, da se bosta med gorske pašnike, koče in skalovje z veseljem vrnila.

Gore so zakon

Televizijska voditeljica Jelena Aščič je prava navdušenka nad slovenskim gorovjem. Letos je obiskala nemalo vrhov, se nasitila lepot naše neokrnjene narave in svojim prijateljem položila na srce, zakaj je dobro obuti pohodne čevlje in se pognati navkreber. »S planine Blato na Planino v Lazu, potem na Planino pri Jezeru in še skok v Bohinjsko jezero, pa so baterije napolnjene. Tudi pogled z vrha Vršiča je prelep, na Dobrčo pa je strmina od hudiča, ampak se splača, razgledi so čudoviti, še posebej s Šentanskega vrha,« je prepričana Jelena, ki se na vsak vzpon poda po najdaljši poti, saj, kot pravi, ne mara bližnjic.

Odklop od vsakodnevnih tegob

Brez naših srednje- in visokogorskih lepotic bi bil pevec Jernej Tozon obupan. Če mu le čas dopušča, jo mahne med planike in zelene pašnike, kjer si odpočije od divjega življenjskega tempa. »Nahrbtnik na rame in pot pod noge. Noben napor, čisti užitek je osvajanje gorskih vrhov, ki te napolnijo z nepopisno srečo. Ko prideš na vrh, imaš občutek, da lahko osvojiš vse, kar želiš, in četudi obožujem morje, so mi gore vsaj tako ljube, ker jih imam na dosegu roke, in ob primernem vremenu me zvabijo medse. Najraje se odpravim sam, da se ni treba prilagajati drugim, ki morda hodijo malce počasneje ali hitreje. Ne gre za podiranje rekordov, ampak za odklop misli od vsakdanjih tegob,« izpostavi enega izmed poglavitnih vzrokov za obisk gora.

