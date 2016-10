FOTO: Tudi muslimanke so lahko glamurozne

Na Ljubljanskem tednu mode, ki se je odvijal minuli teden, smo lahko opazili takšne in drugačne modne spodrsljaje in presežke, a priznati moramo, da je ena ženska še posebej bodla v oči. Faila Pašić Bišić pri nas nikakor ni neznano ime in obraz. Muslimanka z naglavno ruto in direktorica človekoljubnega dobrodelnega društva UP Jesenice, ki je za svoje delovanje prejela številna priznanja, je oblačila nosila z osupljivo eleganco, ob kateri so se lahko skrile tudi najbolj samozavestne zvezdnice, ki takšne dogodke obiskujejo bolj ali manj razgaljene. Faila je ponosna, da modni guruji z vseh koncev sveta na Bližnjem vzhodu iščejo navdih za svoje kreacije, kar je tudi poudarila na tednu mode. Ob tem moramo dodati, da je Faila pravi dokaz za to, da muslimanke s svojimi omejitvami pri oblačenju niso obsojene na brezoblične halje, ampak so tudi one lahko elegantne in glamurozne.

