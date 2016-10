FOTO: Tri dekleta izgnali z rajskega otoka, druge pa so ostale brez hlačk

Plemeni v Survovirju sta se končno združili. Sreča ob tej naznanitvi je bila nepopisna, in čeprav so imeli tekmovalci za pakiranje le nekaj minut, s tem niso imeli večjih težav. A v novem plemenu je prostora le za deset tekmovalcev, preostali trije pa bodo morali na otok izgnanih, je naznanil voditelj šova. Boj je bil hud, otok izgnanih je dočakal najšibkejše oziroma najpočasnejše: Saro, Tejo in Simono.

Novo, združeno pleme, pa si je prislužilo razvajanje: pijača, hrana in higienski pripomočki so jih razveselili tako kot še nikoli doslej. Umivanje z milom je bilo zanje pravi praznik, tako da se dekleta niso preveč obremenjevala z goloto. Nekatere so povsem odvrgle kopalke in se posvetile same sebi.

Potem pa se je novo pleme poveselilo v čistih oblačilih in ob hrani ter pijači, ki je tako dolgo niso bili deležni. Veseli so bili, da so se lahko oblekli tako kot doma, nekateri pa so ugotovili, da so tudi precej shujšali. Alen je na ta dan praznoval tudi rojstni dan in prepričan je bil, da takšnega osebnega praznika ne bo doživel nikoli več. Sledila je pojedina. »Stvari, ki jih ne jem, so mi bile božanske,« je priznala Ines.