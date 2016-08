FOTO: »Tomaž, tu nisi mogel več peti, tam zgoraj boš«

V 47. letu starosti je zaradi posledic hude bolezni umrl pevec Tomaž Ahačič Fogl. Nekdanji pevec skupine Yuhubanda in udeleženec šova Znan obraz ima svoj glas je dlje časa bolehal za rakom na grlu, ki je bil zanj usoden.

»Od priljubljenega pevca se poslavljajo tudi njegovi glasbeni kolegi. »Fogl, no ... Ne morem verjeti!! Človeku s tolikim smislom za življenje in tako veliko voljo, kot si jo imel ti, se to ne bi smelo zgoditi. Bil si velik človek, dober prijatelj, da ne govorim kakšen pevec ... Bil si prvi, s katerim sem se pogovarjal, ko sem izvedel, da se bova družila vso pomlad, in že takrat je nastala posebna vez. Boril si se, kolikor se je dalo, zdaj pa je tvoj čas, da najdeš svoj mir pred ponorelim svetom, kot si tudi sam včasih rekel. Prosim, prosim, prosim ... poj tam zgoraj, da te bomo vsi slišali!« je v žalosti zapisal Matjaž Kumelj, Foglov sotekmovalec iz prve sezone šova Znan obraz ima svoj glas.

»Sotekmovalec, odličen imitator in pevec. Tudi izjemna volja do življenja žal ni bila dovolj, da bi premagal hudo bolezen ...« je zapisal zmagovalec omenjene prve sezone šova Tomaž Klepač.

»Dragi moj Fogl. Zdaj bo tvoje bivanje končno lahkotnejše od peresa ... Leti!« žaluje pevka Eva Hren, ki je s Tomažem tudi delila glasbeni oder v oddaji Znan obraz ima svoj glas.

Rebeka Dremelj mu želi, da bi do ponovnega snidenja pel med angeli. Žaluje tudi Alenka Godec: »Tvoj široki nasmeh in iskreno veselje ob vsakem najinem srečanju, klepet, v katerega sva se vedno zapletla, tvoja srčnost, poštenost, tvoj glas. Tomaž, eno veliko srce si bil in tak ostaneš v mojem srcu. Za vedno! Tu nisi mogel več peti, tam zgoraj boš!«

Poklonil se je tudi Omar Naber: »Dragi Fogl, Tomaž Ahačič, počivaj v miru. Vedno boš slovel kot eden najboljših pevcev v zgodovini Slovenije. Pogrešali te bomo.«

»Danes nas je žal mnogo prezgodaj zapustil naš prijatelj Tomaž Ahačič Fogl. Družini in bližnjim izrekamo sožalje. Nekoč se spet srečamo, nekje. Do takrat pa počivaj v miru prijatelj,« je zapisal Rok Ferengja s skupino Rok 'n' Band.

Alenka Gotar mu sporoča, da zdaj živi v nebesih, in to v svoji pesmi. Morda pa žalostne trenutke ob prekmalu ugasnjenem Tomaževem življenje še najbolje opišejo besede pevca Wernerja: »Lahko noč, Tomaž Ahačič. Kruta je včasih pot. Nepredvidljiva. Počivaj v miru, brez bolečin in trpljenja. Pesmi in spomin ostajajo.«