FOTO: Tina Gorenjak skozi čas

Že od mladih nog je bila zaljubljena v balet in mu posvetila 10 let življenja. Leta 1988 je bila ena boljših med vrstnicami. Foto: osebni arhiv

Od zapeljive Muce Mace do zabavne stand up komičarke, vmes še vloga predane in ljubeče mamice, vse to je Tina Gorenjak. S tem ko je za svoje umetniško ime obdržala le prvo črko priimka, je povzročila pravo malo revolucijo, saj se je končno začelo glasneje govoriti o tabujih, povezanih s seskom. Kljub angažmaju z golim telesom ni obtičala v klišejskem okviru, ampak si je ustvarila renome večplastne ustvarjalke, igralke, pevke, voditeljice in avtorice. Njen muzikal Prava dekleta je vnesel svežino na gledališke odre, sodelovala pa je tudi pri podiranju rekordov v gledanosti – kot ena petina predstave 5žensk.com. Trenutno je nepogrešljiv del humoristične serije Dragi sosedje, v kateri z ekipo ne preveč skomercializiranih obrazov spravlja v smeh gledalce. Menda nastaja tudi knjiga, ki bo razkrila številne skrivnosti igralkinega razburljivega življenja.

