FOTO: Težko je biti ženska! Žvižgali za Ladom Bizovičarjem

Lado Bizovičar ima mnogo talentov, eden izmed njih je tudi hoja v petkah in pokončna drža v seksi oblekici, ki mu je posodila Marjetka Vovk. Lado je namreč izgubil stavo. »Priti peš v službo v petkah, štiri kilometre …« je potarnal Lado in se pošalil na svoj račun, da si ni upal usesti v taksi, ker taksisti pocestnic ne sprejemajo. »Prosim, da se me na to epizodo mojega življenja ne spominja,« je še zavil z očmi, medtem ko so se Ana Klašnja, Marjetka Vovk in Branko Čakarmiš od smeha držali za trebuhe. Prizanesla mu nista niti Vid in Domen Valič, ki sta Lada krstila za Lado in navrgla šalo o njegovih kosmatih nogah, ki pa, roko na srce, v tako seksi opravi sploh niso videti slabo.

»Preberite več v Suzy, tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«