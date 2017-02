FOTO: Televizijca sta starša

Poznamo ju predvsem s televizijskih zaslonov, odslej pa bosta polno zaposlena tudi s povsem drugačnimi opravki. Katarina Golob in Boštjan Veselič sta namreč v teh dneh prvič postala mama in oče. Prvorojenec Aleksander je že doma in dan mlade družine je zdaj povsem drugačen, kot je bil doslej.



»Nisva skrivala, a tudi ne obešala na veliki zvon. Prijatelji so seveda vedeli, v službi tudi, v zadnjem delu nosečnosti pa tudi tisti gledalci, ki so naju kje srečali,« pravi Boštjan, ki se tako kot mamica Katarina privaja novemu poglavju v življenju.



»Kar dobro nama gre, čeprav se seveda še loviva in privajava. In dolgčas zagotovo ni nikoli, tudi dnevi minevajo hitro. Nosečnost je potekala nemoteno. Poleti, nekje na sredini nosečnosti, sva bila še na zadnjih samostojnih počitnicah v Tuniziji. Na koncu je bilo malce naporno, ampak na splošno sva se imela lepo in sva uživala,« doda.



Precej naporne so bile le priprave na porod. »Tu sva bila kar malce izgubljena. Prebrala sva več knjig, brskala po internetu, vpijala nasvete tistih, ki so že starši. Pomoči je bilo res za nekaj zvrhanih košev. Težava je bila v tem, da nama je vsak svetoval drugače in na koncu res nisva vedela, kako in kaj. Potem pa nama je nekdo rekel: kompliciranje gor ali dol, nasveti levo ali desno, ne obremenjujta se. Ko bo prišel čas, bosta že znala in se morala znajti sama ne glede na vse, ki bodo ob vaju. Saj nista ne prva ne zadnja, ki bosta prvič dobila otroka! Kako pa gre pri drugih?«



Na koncu je šlo vse tako, kot mora iti, za kar je poskrbela narava. Dojenčku se je sicer mudilo na svet, kar je bilo pravzaprav pričakovano. »Tako zelo je brcal in skakal, da sem se deset dni pred rokom vdala in je bil čas, da fantič pride na svet,« se nasmehne Katarina. Hvaležna sta vsem v ljubljanski porodnišnici, predvsem doktorici Druškovičevi in babici Lili. Med porodom je bil Boštjan poleg in sina popestoval takoj po rojstvu.



Preudarno sta za vse, kar potrebuje dojenček oziroma mlada družina, poskrbela že precej prej, tako da so iz porodnišnice prišli na postlano, kot se reče. Na porodniškem dopustu bo na začetku Katarina, saj dojenček potrebuje predvsem mamo, in Boštjan pravi, da ji gre super od rok. Boštjan jo bo zamenjal pozneje, kljub temu pa kot oče že zdaj enakopravno sodeluje pri starševskih dolžnostih in opravilih. Sina previje, nahrani in uspava. S kolegom Rokom sta se lotila tudi sestavljanja zibelke, ki je darilo dedka in babice. »Uh, nekaj dni je šlo za priprave, ampak sva jo ugnala!« se smeji.



