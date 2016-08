FOTO: Tekmovalka resničnostnega šova dobila okužbo, v rani našla nekaj ogabnega

Tekmovalki Ines iz reničnosntega šova Survivor, ki danes zvečer ob 21. uri prihaja na slovenske zaslone, se je zgodila ena izmed tistih stvari, ki jih navadno lahko preberemo v rubrikah »saj ni res, pa je«.

Ines je na rajskih Filipinih, kjer se začenja tropska borba za 50.000 evrov, staknila okužbo noge, zato je po prihodu v Slovenijo potrebovala kirurški poseg. »Zdravnik je rekel, da imam črve oziroma bube v nogi. Prerezal je rano in notri so bila jajčeca in bube. Rano so pustili odprto, tako da se mi še vedno celi, a je veliko bolje, saj se takrat, ko se mi je najbolj zagnojilo, rane nisem mogla niti dotakniti.« je povedala Ines: »Bolelo je, adijo pamet. Zdaj sem ok.«

Na fotografijah si lahko pogledate nogo pred in po zdravniškem posegu.