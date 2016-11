FOTO: Tekmovalec iz Survivorja: Bilo je nečloveško, haluciniral sem

Sklepni del resničnostnega šiva Survivor: Filipini se nezadržno bliža koncu. V včerajšnji izločilni oddaji je v boju za 50 tisočakov ostalo pet finalistov. Z otoka izgnanih pa se je v boj za glavno nagrado vrnil Alen, kar je mnoge presenetilo.

Alen in Ines sta skoraj dve uri na eni nogi stala na žgočem soncu in se borila za vstopnico v finalni teden. Kasneje se je celo izkazalo, da sta tekmovalca v tej igri krepko presegla rekord Survivorja.

»Stali smo na soncu v peklenski vročini in v položaju, ki niti slučajno ni bil prijeten. Razmere so bile nečloveške in tako sem se tudi počutil. V tej igri sem prvič haluciniral. Po 45 minuti sem videl, kako se je nebo počrnilo, začelo je deževati, čeprav v resnici na nebu ni bilo niti oblačka. Čez nekaj trenutkov sem stal v domači dnevni sobi in tik pod dvema urama, ko mi je bilo najtežje, ko so bile bolečine že nevzdržne, sem poleg sebe zagledal brata, kako mi govori, naj se potrudim, ker bo moj trud poplačan. Človek se počuti grozno, ker se zavedaš, da si v takšnem stanju halucinacije, vendar mi je vse to dalo moč, da sem borbo nadaljeval.«

V finalnem tednu čakajo Majo, Tejo, Alena, Jurija in Sandija še hujše preizkušnje. Jesti bodo morali živalske možgane, žive črve in drobovino.