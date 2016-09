FOTO: Tekmovalci BB so se ponovno spopadli, imamo novega zmagovalca

Bivši tekmovalci v resničnostnem šovu Big Brother so se pred kratkim imeli možnost ponovno spopasti, tokrat pa je bil zmagovalec povsem drugačen kot v priljubljeni oddaji. Medtem ko so v finalnem delu šova za kraljico okronali zapeljivo Mirelo, je tokrat zmagal eden izmed prvih izpadlih, Alen Andrič.

V Biljardni hiši v Ljubljani je namreč potekala 1. biljardna noč, ki jo je organiziral biljardist Miha Zajc, na njej pa so sodelovali znani obrazi iz resničnostnih šovov, predvsem iz letošnjega in lanskega Big Brotherja. Med njimi so bili tudi Tomaž Jeraj, Maja Prašnikar, Tamara Sobotič, Saša Dobraš, Martin Flis, Alen Andrič in Dragan Stjepanovič.

Po začetnem druženju, med katerim so se imeli bivši tekmovalci možnost ponovno pozdraviti, je sledil osrednji del dogodka, VIP-turnir. Vzdušje je bilo sproščeno, a vendar zelo tekmovalno, nekaj dvobojev pa je bilo zaradi zgodovine akterjev v hiši BB še posebno razburljivih. Največ borbenosti in spretnosti je pokazal Alen, ki je na koncu ponosno dvignil zmagovalni pokal.

Po napornem tekmovanju je sledila tudi zabava, ki se je zavlekla dolgo v noč, za naslednje leto pa organizator že načrtuje dogodek s še bogatejšim programom.