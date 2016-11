FOTO: Teja se je zlomila, odšla je za vedno

Četrtek je bil dan za izpadanje nekoga z otoka Izgnanih. V bitki so se pomerili Simona, Teja in Franko. Igra je bila očitno najbolj pisana precej močnemu Franku: tekmovalci so se morali okleniti debla in na njem čim dlje zdržati. Prva je omagala Teja, s Frankom pa se ni mogla kosati niti močna Simona. Franko je res zmagal, moral pa je sprejeti odločitev, koga od svojih novih cimer na otoku Izgnanih bo poslal domov. Po kratkem razmisleku se je odločil, da iz bitke za vedno izloči Tejo, ki se je na koncu zlomila in zajokala.

Drama pa se je tisti dan šele dobro začela. Zvečer je namreč sledil plemenski svet, na katerem so tekmovalci odločili, koga pošiljajo na otok Izgnanih. Več kot prepričljivo je največ glasov zbral Grega. Voditelj Miran Stanovnik je njegovo baklo ugasnil in ga poslal stran od plemena.