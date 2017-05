FOTO: Tanja Žagar obelodanila veselo novico!

»Dragi moji fb prijatelji, sporočam vam veselo novico.Včeraj sem v Cankarjevem domu prejela nagrado Trusted Brand 2017! Rada bi se zahvalila vsem, ki spremljate moje delo in skupaj z mano gradite zaupanja vredno glasbeno zgodbo!:) Seveda pa brez najboljše ekipe, ki mi že enaindvajseto leto stoji ob strani in mi pomaga, te nagrade ne bi prejela, zato gre največja zahvala Mikiju Šarcu in njegovi založbi Gong Record!« je pretekli teden na svojem facebooku zapisala priljubljena pevka Tanja Žagar in zraven pripisala, da se neskončno veseli novih zaupanja vrednih glasbenih podvigov.

Simpatična pevka se je namreč v sredo pojavila na podelitvi priznanj Trusted Brand 2017 in z veseljem prejela nagrado za najbolj zaupanja vredno osebnost. Kot smo že pisali je fotografom pozirala nasmejana, na eni od fotografij pa se drži za trebušček, ki je videti nekoliko zaobljen . Saj veste, da pod njenim srcem raste otrok, ni ne zanikala ne potrdila, temveč se v javnosti prešerno nasmiha, prav tako je molčala o njenem domnevnem partnerju, menedžerju Mikiju Šarcu, s katerim naj bi imela dolgoletno razmerje.

Tanja še dodaja, da bo še 'žagali' ...