FOTO: Tanja Ribič skozi čas

Tanja, ki jo od abrahama ločita le še dve leti, je iz leta v leto videti bolje in se za razliko od nekaterih drugih slovenskih zvezdnic stara dostojanstveno in brez očitnih lepotnih posegov. Foto: promocijski material

Tanja in šest let starejši Branko Đurić - Đuro sta se spoznala pred več kot 20 leti. O njuni ljubezni je Tanja povedala, da je laže zadeti milijon evrov na loteriji kot najti partnerja, ki se človeku prilega na dušo. Foto: osebni arhiv

Igralka in pevka Tanja Ribič je po številnih uspehih na domačih odrih postavila svojo igralsko kariero na stranski tir. Čeprav so ji v zadnjih letih večkrat ponujali vloge v tujini, saj so jo opazili v Đurovih filmih, se je Tanja zaradi Đura, ki je pogosto odsoten zaradi dela, odločila, da se bo posvečala hčerkama Zali in Eli.

Njena prva želja je bila postati zasebna detektivka, pozneje profesorica telovadbe, nazadnje pevka. O igri ni preveč razmišljala, vanjo se je poglobila šele tik pred sprejemnimi izpiti za AGRFT. Gledalcem se je v spomin vtisnila z vlogami v televizijski seriji Teater paradižnik, Naša mala klinika, v filmu Kajmak in marmelada, Traktor, ljubezen in rock'n'roll, v muzikalu Čarovnice iz Eastwicka in še bi lahko naštevali.





